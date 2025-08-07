¡ÚÆÃ½¸¡Û¿·³ã½Ð¿È¤Î¼ã¤¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤¬¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ë¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¡×³¤³°Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¡Ú¿·³ã¡Û
¤³¤Î½©¡¢¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¿·³ã½Ð¿È¤Î½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤à〝¼ã¤¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー〟¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÀè¤ä¡¢¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤¬¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ð¥ì¥¨¡£¤½¤ÎÍ¥²í¤µ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÆ°¤¤ò¶Ë¤á¤ëËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸Þ·î½÷æÆ»Ò¤µ¤ó(18)
¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ð¥ì¥¨¤Ï³Ú¤·¤¤¡£ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä½Ö´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹¬¤»¤À¤·³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·È¯ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î¸Þ·î½÷æÆ»Ò(¤½¤¦¤È¤á¤·¤ç¤¦¤³)¤µ¤ó¡¢18ºÐ¡£6·î²¼½Ü¤ËÎ±³ØÀè¤Î¥Ù¥ë¥®ー¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï4ºÐ¤Î¤È¤¡¢Åö»þÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£6ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¿·³ã»Ô¤Î¥Ð¥ì¥¨¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸Þ·î½÷æÆ»Ò¤µ¤ó(18)
¡ÖÊì¤¬¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î»ä¤¬¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ø´£Éô½é¹¾¥Ð¥ì¥¨¸¦µæ½ê¡Ù¡£æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢6ºÐ¤«¤éÎ±³Ø¤¹¤ë16ºÐ¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤òÍÙ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´£Éô½é¹¾¥Ð¥ì¥¨¸¦µæ½ê ´£Éô¹î»Ò¤µ¤ó
¡ÖæÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ª²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£È¯É½²ñ¤ÎÁ°¤ÎÆü¤ËÂ¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤âÈ¯É½²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡¢µ¤¤Ï¶¯¤¤¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
æÆ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Æà½ïÈþ¤µ¤ó¡£Ì¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤À®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£æÆ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦¸Þ·î½÷Æà½ïÈþ¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¤¬»Ò¤¬1ÈÖ¾å¼ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃÊÌ¾å¼ê¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¹¤´¤¯¸÷¤ë»Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤º¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡×
½é¤á¤Æ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸Þ·î½÷æÆ»Ò¤µ¤ó(18)
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤Ï¡Ø½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤À¤±¤Ç½Ð¤Æ¡¢¤Ç¤âÁ´Á³·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡£¡×
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¦¤è¤¦¤ËÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ÈÂ²¤Î¶¨ÎÏ¤Ç°ì¼¼¤òÎý½¬Éô²°¤Ë¡£
¢£¸Þ·î½÷æÆ»Ò¤µ¤ó(18)
¡Ö¤³¤³¤ÇÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¹©É×¤·¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÆþ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡ØNAMUE(¥Ê¥ß¥åー)¥Ð¥ì¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸Þ·î½÷æÆ»Ò¤µ¤ó(18)
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥ªー¥í¥éÉ±¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÍ¥²í¤Ë(ÉñÂæ¤Ë)½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç´ðÁÃ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ÈÖÂç»ö¤Ç¡¢Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¼´¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡Ø¤³¤³¤¬1ÈÖ¤¤ì¤¤¡Ù¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ã¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹¡ä
¤½¤Î»þ´Ö¤¬æÆ»Ò¤µ¤ó¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯4·î¡¢Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï¥Ù¥ë¥®ー¤Î¥¢¥ó¥È¥ïー¥×²¦Î©¥Ð¥ì¥¨³Ø¹»¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£·ë²Ì¤Ï¸«»ö¡Ø¹ç³Ê¡Ù¡£2Ç¯´Ö¤ÎÎ±³Ø¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸Þ·î½÷æÆ»Ò¤µ¤ó(18)
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÎ±³Ø¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ð¥ì¥¨¤ò°ìÆüÃæËèÆüÎý½¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡×
¤½¤Î¤È¤¡¢æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¡£¸©Î©¿·³ã¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î±þ±ç¤â¤¢¤êÃæÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
