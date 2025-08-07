Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¢¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¤ÊÄ®¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö£²ÃúÌÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ã¤ÆÂçÂÎ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ£¶Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¤Ê³¹¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¤·¤Æ£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÏÀèÀ¸¤¬µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤Û¤ÜËèÆü¡¢£±½µ´Ö³ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö°úÂà¤·¤¿»þ¤ÏµÙ¤àÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡££±ÆüµÙ¤à¡¢£³ÆüµÙ¤à¤«¤éÎý½¬¤·¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é£³¤«·îµÙ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿Â¼¾å¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¡Ê¿·½É¡Ë£²ÃúÌÜ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Âç¹¥¤¡ª¡¡£²ÃúÌÜ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤Ã¤ÆÂçÂÎ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¤³¤³¤Ç£Í£Ã¤Î¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¼ãÎÓÀµ¶³¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡£¥ß¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤â¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯¸ì¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£