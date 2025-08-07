¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÉ×¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÌ¤À®Ç¯!? µîÇ¯¤ÎÂ´¥¢¥ë¤«¤éÉÔÎÑÁê¼ê¤òÆÃÄê¡¿¤³¤Î¥¨¥íÎ¢¥¢¥«¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¤è¨
¡Ø¤³¤Î¥¨¥íÎ¢¥¢¥«¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¤è Ì¼¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ê¥ê¥¢¥³¥ß¡§¸¶ºî¡¢¤Ñ¤ó¤¬¤æ¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡¡Àì¶È¼çÉØ¡¦¤â¤ß¤¸¤Ï¡¢¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÉ×¤È¤«¤ï¤¤¤¤ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÐºÑÎÏ¤Î¤Ê¤¤Àì¶È¼çÉØ¤Î¤â¤ß¤¸¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¾Úµò½¸¤á¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤â¤ß¤¸¤Ï¡¢É×¤¬Î±¼é¤Î¹ç´Ö¤Ë¾Úµò½¸¤á¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¾Úµò¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤ä¤¤â¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£É×¤ÎÉâµ¤¤ò²æËý¤·Â³¤±¤¿ºÊ¤¬È¿·â¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡Ø¤³¤Î¥¨¥íÎ¢¥¢¥«¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¤è Ì¼¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Àì¶È¼çÉØ¡¦¤â¤ß¤¸¤Ï¡¢¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÉ×¤È¤«¤ï¤¤¤¤ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÐºÑÎÏ¤Î¤Ê¤¤Àì¶È¼çÉØ¤Î¤â¤ß¤¸¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¾Úµò½¸¤á¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤â¤ß¤¸¤Ï¡¢É×¤¬Î±¼é¤Î¹ç´Ö¤Ë¾Úµò½¸¤á¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¾Úµò¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤ä¤¤â¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£É×¤ÎÉâµ¤¤ò²æËý¤·Â³¤±¤¿ºÊ¤¬È¿·â¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡Ø¤³¤Î¥¨¥íÎ¢¥¢¥«¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¤è Ì¼¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£