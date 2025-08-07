¾èµÒ43¿Í¤Î´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÈÉáÄÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¡¡ÉáÄÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Î40ÂåÃËÀ¤¬Éé½ý¡¡¿·³ã¡¦Ì¯¹â»Ô
8·î7Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¤Ç´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÈÉáÄÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÉáÄÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢Ì¯¹â»Ô¿ùÌîÂôÃÏÆâ¤Î¸©Æ»39¹æ¾å¤Ç50ÂåÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤È40ÂåÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬¤¹¤ì°ã¤¦ºÝ¤Ë¼ÖÂÎ¤Î±¦Á°ÊýÆ±»Î¤¬ÀÜ¿¨¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉáÄÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬±¦¼ê¤Î¹Ã¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤ÏÄ«¡¢ÅÐ»³¤Î¤¿¤á¤Ëºû¥öÊöÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Ì¯¹â¹â¸¶´Ñ¸÷¤Î´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬Å·¸õÉÔÎÉ¤Ç°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ëµ¯¤¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¡£
¸½¾ì¤ÏÆ»ÉýÌó6.6¥áー¥È¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤Î¤Ê¤¤Æ»Ï©¤Î¥«ー¥Ö¤Ç¡¢Åö»þ±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£