¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á¡ä¤¬11·î15Æü¤ª¤è¤Ó16Æü¡¢ºòÇ¯2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆü³ä¤ê¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½éÆü11·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢OKAMOTO¡ÇS¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢À»µ²ËâII¡¢7ORDER¡¢10-FEET¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·(OPENING CEREMONY ACT)¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢Ìø²ÈËÓ¡õTHE RATBONES (WELCOME ACT)¡¢ROTTENGRAFFTY¤¬½Ð±é¡£
£²ÆüÌÜ11·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢½©»³Îµ¼¡(¥í¥Ð¡¼¥È / OPENING CEREMONY ACT)¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢·¯ÅçÂç¶õ ¹çÁÕ·ÁÂÖ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸ (WELCOME ACT)¡¢Dragon Ash¡¢BUCK¡çTICK¡¢RIP SLYME¡¢¥ì¥¥·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤Ïº£¸å¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP2¼¡Àè¹Ô(ÀèÃå)¤Ï8·î24Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
¢£¡ã¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼presents Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á powered by Epson¡ä
11·î15Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë
11·î16Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë
open9:00 / start10:30 / 20:30½ª±éÍ½Äê
¢§½Ð±é¼Ô ¢¨¸Þ½½²»½ç / ·É¾ÎÎ¬
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È (¢¨¸Þ½½²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬)
¡Ú11/15(ÅÚ)¡Û
ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢OKAMOTO¡ÇS¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢À»µ²ËâII¡¢7ORDER¡¢10-FEET¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·(OPENING CEREMONY ACT)¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢Ìø²ÈËÓ¡õTHE RATBONES (WELCOME ACT)¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢and more¡Ä
¡Ú11/16(Æü)¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢½©»³Îµ¼¡(¥í¥Ð¡¼¥È / OPENING CEREMONY ACT)¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢·¯ÅçÂç¶õ ¹çÁÕ·ÁÂÖ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸ (WELCOME ACT)¡¢Dragon Ash¡¢BUCK¡çTICK¡¢RIP SLYME¡¢¥ì¥¥·¡¢and more¡Ä
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1ÆüÆþ¾ì·ô 15,000±ß / 2ÆüÄÌ¤·Æþ¾ì·ô 27,000±ß
ÀÄ½Õ18Æþ¾ì·ô 10,000±ß
¢¨ÀÄ½Õ18Æþ¾ì·ôÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸µÚ¤Ó2026Ç¯4·î1ÆüÃÊ³¬¤Ç18ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ/Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÌµÎÁ(ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ë¡Ë
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§10/4(ÅÚ)10:00¡Á
¡ÚÝæ»ÖÔ¥ËüÇîHP2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ(ÀèÃå)¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§7/16(¿å)18:00¡Á8/24(Æü)23:59
https://eplus.jp/kishidanbanpaku25/
¢¨¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¼õÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¼õÉÕ²èÌÌ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡§¥ª¥Õ¥£¥¹ÃËÆ®¸Æ½Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
´ë²è¡§¥ª¥Õ¥£¥¹ÃËÆ®¸Æ½Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
À©ºî¡§Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ / THE FOREST
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò / ¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡ÊÌä¡ËHOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
¢£¡ãÝæ»ÖÔ¥¸½¾Ý2025 ²Æ¤Î¿Ø ÆüÈæÃ«¶¸Íð ¡È²¶¤é¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÇ®¤¤²Æ¡É¡ä
8·î17Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²
open16:15 / start17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
°ìÈÌ 8,969±ß(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(18ºÐ°Ê²¼) 6,966±ß(ÀÇ¹þ)
