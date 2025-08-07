¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¿·¥æ¥Ë¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡¡³×¿·Åª¤ÊÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖºÇ¤âÌÜÎ©¤Ä¿§¡×
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤È²«¿§¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÇÛ¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶»¸µ¤Ë¤ÏÏÄ¤ó¤À¹õ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÂçÃÀ¤ËÇÛÃÖ¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¾ðÇ®¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ë³Ð²½¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇºÇ¤âÌÜÎ©¤Ä¿§¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®¶¸¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿ôÉ´¤ÎÀ¼¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÉ½¸½¡£¶ßÎ¢¤Ë¤Ï¡ÖBorussia verbindet¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢¤Ï·ë¤Ö¡Ë¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò·Ò¤°¶¯¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£ÁÇºà¤Ë¤ÏPUMA¤ÎRE:FIBRE¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Ì¤»ÈÍÑ¤Î¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤«¤éºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤ÊÀ¸ÃÏ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Öµ×¡¹¤ËÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÈþ¤·¤¤1Ãå¡×¡Ö²¿¤«¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¡×¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇºÇ¹â¡×¤Ê¤É¡¢¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤«¤éÎäÀÅ¤Ê°Õ¸«¤Þ¤ÇÉý¹¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë