¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¡×·Ã¤ß¤Î±«¤òµá¤á¤ë¥Õ¥ëー¥ÄÇÀ±à¡¡°ìÊý¤Ç½µËö¤Ï·ÙÊóµé¤Î¶²¤ì¤â¡¡Å·µ¤¤ËÇº¤àÆü¡¹Â³¤¯¡¡Ê¡²¬
6Æü¤Þ¤Ç¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬°ìÅ¾¡¢7Æü¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë¶¯¤¤±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¿åÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÇÀ¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î±«¤Ç¤¹¤¬¡¢½µËö¤«¤éÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ã¤ß¤Î±«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢Ê¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ëー¥ÄÇÀ±à¤ò±Ä¤à³á¸¶ÈÏÃË¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢10¼ïÎà¤Î¥Ö¥É¥¦¤òÃæ¿´¤ËºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼°ÂÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö´Å¤¤¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£³á¸¶¥Õ¥ëー¥Ä¡¦³á¸¶ÈÏÃË¤µ¤ó
¡ÖÁá¤¯Ì£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅüÅÙ¤¬18ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢Î³¤¬¾®¤µ¤¤¡£Âç¤¤¤¤Î¤Ï1Ë¼700¥°¥é¥à¡¢800¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï600¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£1³ä¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¤¡£¿å¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡×
¼èºàÃæ¡¢µÞ¤Ë±«Â¤¬¶¯¤¯¤Ê¤êÂçÎ³¤Î±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çß±«ÌÀ¤±¤¬Áá¤¯¡¢±«ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤·¡£²Ì¼ù±à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ã¤ß¤Î±«¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¢£³á¸¶¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¹ß¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¡£¤³¤Î¿å¤ÇµÞ·ã¤Ë¥Ö¥É¥¦¤Î¶Ì¤Ë¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢Èé¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡×
±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìµ¤¤Ë¹ß¤ë¤È²ÌÊª¤ÎÀ¸°é¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î±«¤Î¹ß¤êÊý¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³á¸¶¤µ¤ó
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤È¤·¤Ï°Û¾ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±½ë¤¤¤Î¤â°Û¾ï¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡×
±«¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë°ìÊý¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤Î½µËö¡£Å·µ¤¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£