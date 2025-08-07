任期満了に伴う全国知事会の会長選挙で７日、ただ1人 立候補していた長野県の阿部守一知事が無投票で当選しました。



一方、来年行われる長野県知事選挙については改めて白紙だとしました。



７日、下伊那郡・天龍村で行われた伝統野菜に関する意見交換。生産者が課題などを阿部知事に伝えました。



南信州伝統野菜協議会 板倉貴樹会長

「何が課題かってやはり高齢化あと3、4年で種も取れなくなるんじゃないかという地域が多い。各地域だけで守るのは限界が来ている」





阿部知事は今後、予算や人材、技術面でどう支援できるかもっと踏み込んで検討していくと話しました。そして…。「次期会長候補内定したと大変ありがたいと同時に身の引き締まる思い」任期満了に伴う「全国知事会」の会長選挙の推薦の受け付けが７日正午に締め切られ、ただ1人、立候補していた阿部知事が無投票で当選しました。立候補には「5人以上」の知事の推薦が必要で、全国知事会によりますと、阿部知事は愛知県の大村知事など15人から推薦を得ました。長野県知事が会長になるのは初めてです。全国知事会のトップとして進めたいことについては。阿部知事「（人口減少問題の）切実感は国全体よりも都道府県の方が様々な問題を切実に受け止めている。現場の実態、地方の声を伝える中で国を動かして、人口減少社会に合ったシステムのあり方の構築含めて政策を進めたい」任期は「９月3日」から2年間。一方、県知事の任期は来年8月末までですが…。阿部知事「（県知事選出馬は）白紙でありますし 制度的にそういう風になっているということしか申し上げられない」阿部知事は８月26日に開かれる「全国知事会議」で正式に会長に選任されます。