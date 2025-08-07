¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼2025¡×Æâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ªÅìµÞ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Øº£ÃíÌÜ¤Î¿·À¤Âå ¦ÁÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÃµ¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù
ÅìµÞ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¾ÃÈñ¤òÃ´¤¦¦ÁÀ¤Âå´ØÏ¢¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¦ÁÀ¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ö¦ÁFind(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É)*¡×¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡Øº£ÃíÌÜ¤Î¿·À¤Âå ¦ÁÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÃµ¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼2025¡×Æâ¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)14:00¡Á14:45¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Øº£ÃíÌÜ¤Î¿·À¤Âå ¦ÁÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÃµ¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù
ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¢¨»Ò°é¤Æ¾ðÊó»ï¡Ö¤¢¤ó¤Õ¤¡¤ó¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÇòÀÐÀ²»Ò»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¦ÁFind¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¦ÁÀ¤Âå¤Î¿Æ¤Î»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¤¿¦ÁÀ¤Âå¤ÎÆÃÄ§¤ò¿¼·¡¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿·î´©¥È¥¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Ä¹¤ÎÆ£°æÂçÍ´»á¤«¤é¤Ï¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿´á¶ñ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¡¢´á¶ñ»Ô¾ì¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¦ÁÀ¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆüËÜABC¶¨²ñÈ¯¹Ô¼Ò¥ì¥Ý¡¼¥È2023Ç¯1·î¡Á6·îÊ¿¶Ñ
¢£¦ÁÀ¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ö¦ÁFind(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É)*¡×
¦ÁÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿ÅìµÞ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Î¡Ö¦ÁÀ¤Âå¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡×¤¬Á°¿È¤Î¡¢¦ÁÀ¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡£
¦ÁÀ¤Âå¤È¤½¤Î¿ÆÀ¤Âå¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯¤ËÊÂÁö¤·¤Þ¤¹¡£
*¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´êÃæ
¢£¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×
ÆüÄø¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)14:00¡Á14:45
(Åìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼2025 ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¡¼1ÆüÌÜ)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§Åìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼2025¡¡²ñ¾ìÆâ¥¹¥Æ¡¼¥¸
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾1¥Û¡¼¥ë
¢©135-0063¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3ÃúÌÜ11-1 Åìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ìÀ¾Å¸¼¨Åï1F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡¡¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì±Ø(²¼¼Ö ÅÌÊâÌó7Ê¬)
¤æ¤ê¤«¤â¤á¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È±Ø(²¼¼Ö ÅÌÊâÌó3Ê¬)
ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¡¦µÞ¹Ô¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô(Îã¡§ÅÔ05¡¢Åì16·ÏÅý¤Ê¤É)
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
¡ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¡¼¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡Ö»öÁ°ÅÐÏ¿¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ö±éÆâÍÆ
Á°È¾¡§º£ÃíÌÜ¤Î¿·À¤Âå¡¡¦ÁÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÃµ¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
»Ò°é¤Æ¾ðÊó»ï¡Ö¤¢¤ó¤Õ¤¡¤ó¡×ÊÔ½¸Ä¹ ÇòÀÐÀ²»Ò»á¤ÈÅìµÞ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¦ÁÀ¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ö¦ÁFind¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¦ÁÀ¤Âå¤Î¿Æ¤Î»ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¦ÁÀ¤Âå¤ÎÆÃÄ§¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢º£¸å¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î»å¸ý¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¡§¦ÁÀ¤Âå¤ä¼¡À¤Âå¸þ¤±¿Íµ¤´á¶ñ¤Î·¹¸þ¤Èº£¸å¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ
·î´©¥È¥¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Ä¹ Æ£°æÂçÍ´»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¦ÁÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î´á¶ñ¤Î·¹¸þ¤«¤éÍÄ¾¯´ü¤Ë°é¤Þ¤ì¤ë¦ÁÀ¤Âå¤ÎÆÃÄ§¤Þ¤Ç¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¤¤»ëÅÀ¤«¤éº£¸å¤Î´á¶ñ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤É¤â¤ê¤Ó¤ó¤°
¡ÈÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¢¨¡É»Ò°é¤Æ¾ðÊó»ï¡Ö¤¢¤ó¤Õ¤¡¤ó¡×ÊÔ½¸Ä¹
ÇòÀÐ À²»Ò»á
ÇòÀÐÀ²»Ò»á
Âç³Øºß³ØÃæ¤è¤ê³ØÀ¸¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
Ê£¿ô¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤äÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢2023Ç¯¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤É¤â¤ê¤Ó¤ó¤°¤ËÆþ¼Ò¡£
2023Ç¯¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤Õ¤¡¤ó¡×ÉûÊÔ½¸Ä¹¡¢2024Ç¯4·î¤è¤ê¡Ö¤¢¤ó¤Õ¤¡¤ó¡×ÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ú»Ò°é¤Æ¾ðÊó»ï¡Ö¤¢¤ó¤Õ¤¡¤ó¡×
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ä¥¯¥Á¥³¥ß¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¶¦´¶·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¢¨»Ò°é¤Æ¾ðÊó»ï¡£
¢¨ÆüËÜABC¶¨²ñÈ¯¹Ô¼Ò¥ì¥Ý¡¼¥È2023Ç¯1·î¡Á6·îÊ¿¶Ñ
·î´©¥È¥¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¡ÊÔ½¸Ä¹
Æ£°æ ÂçÍ´»á
1998Ç¯¤ËÅìµþ´á¶ñ¿Í·Á¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¥È¥¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸¶É¤ËÆþ¶É¡¢°ÊÍè27Ç¯´Ö¶È³¦»ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ´á¶ñ¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ú·î´©¥È¥¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë
1903Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿120Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä´á¶ñ¶È³¦Í£°ì¤Î¶È³¦»ï¡£
Âç¼ê´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é³¹¤Î¤ª¤â¤Á¤ã²°¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÆÉ¼Ô¤ò»ý¤Á¡¢»¨²ß¡¦¥Û¥Ó¡¼¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
