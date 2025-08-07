Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬±¿Å¾ºÆ³«¤âÃÙ¤ìÂ³¤¯¡¡±èÀþ²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤«¤éÌó1»þ´ÖÈ¾¤ÇºÆ³«
±èÀþ²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤¹¤¬7Æü¸á¸å6»þ5Ê¬º¢¡¢±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï»°Åç±Ø¤«¤é¿·ÉÙ»Î±Ø¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿±èÀþ²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ê¤É¤¬½ªÎ»¤·¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¸á¸å6»þ5Ê¬º¢¤Ë¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÐºÒ¤ÏÀÅ²¬¸©¡¦ÉÙ»Î»Ô¤Ë¤¢¤ë»ñºàÃÖ¤¾ì¤Çµ¯¤¤¿²Ð»ö¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤ÏÁ´¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒ¤¬ÄÃ²Ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢±¿Å¾¤Ï½ç¼¡ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¤¤¶è´Ö¤ÇÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£