ÈÄ»õÌÜ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢ÍÚ¤«ÀÎ¤Îà¨ÃîÎà¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤òÎ¿¤°²»³Ú¤¬¡¢¤¤¤Þ¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥·¡¼¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬6·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st EP¡Ø¤â¤ó¤¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤â¤¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡£2Ç¯´Ö¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿´üÂÔ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÀéÐ©»ì²»¡ÊVo, G¡Ë¤È°Ã¸¶ÂçÏÂ¡ÊDr¡Ë¤¬Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
1¶ÊÌÜ¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥«¥Þ¥¥ê¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥Ã¤ÈÊ¨¤¾å¤¬¤ë´¿À¼¡£ºÇ¿·EP¤ÎÊÔ¶Ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿Junkie Machine¤Î¤ê¤å¡¼¤ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ë·Þ¤¨¡¢ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Î²»¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´ÌÌ¤Çº®¤¶¤ê¹ç¤¦¡¢ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Â©¤Î¹ç¤¦¥¸¥ã¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤â¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢¥¥ì¤ÎÎÉ¤¤¥Ó¡¼¥É¡¢ÏÄ¤ó¤À¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¡¢¶¯¿Ù¤Ê¥¹¥é¥Ã¥×¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²ÃÂ®¤µ¤»ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÍÙ¤ì¤ë¥¬¥ì¡¼¥¸¥í¥Ã¥¯¡£3¿Í¤ÎÌÄ¤é¤¹²»¤¬¡¢ÇúÈ¯¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¼«Á³¤È´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï°ìÀÆ¤Ë·ý¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿ÀéÐ©¤Î¡Ö¥Ä¥¢¡¼¡¢¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¤æ¤ë¤¤°§»¢¤«¤é¡¢¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡Ö¥¨¥Ð¡¼¡×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Áß¤ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¾ÇÁç´¶¡¢¤½¤ÎÅ¸³«¤Ë½øÈ×¤«¤éÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·EP¤«¤é¡Ô¤á¤ó¤É¤¯¤»¤§¡Õ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÄË²÷´¶¤òÀ¸¤à¡Ö¿ÆÀÚ¡×¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥É¥é¥à¥í¡¼¥ë¤¬½ÆÀ¼¤Î¤è¤¦¤ËÊü¤¿¤ì¤ë¡£¼ÀÁö¤¹¤ëBPM¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ó¤Ê²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡×¤È¤¤¤¦¿´¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ëÀéÐ©¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¡¢¥Õ¥í¥¢¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç±þ¤¨¡¢ÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÜ¤ê¤È¤Ï¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌñ²ð¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¿¸Î¤«ÈÄ»õÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¡£·òÁ´¤ÊÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ÆÄË´¶¤·¤¿¡£
¸åÊý¤Þ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¾ìÆâ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤âÂçÏÂ¤Î¤³¤È¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡¡»ä¤Î¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¡Ê¾éÃÌ¡Ë¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿ÀéÐ©¤ÎMC¤ò¶´¤ß¡¢°ìºòÇ¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ´¤ÎÃæ¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Õ¥í¥¢¤ËÆÏ¤±¤¿¡£¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é²»¤Î±²¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÂçÏÂ¤Î¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¹ï¤à¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡ÖÃÏ¹ö¤ÈÃÏ¹ö¡×¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¹Óºï¤ê¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¡¢·þ¤·Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤òÅê²¼¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ËµÞ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥í¥¢¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¡¢°ìÂÎ´¶¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¥Ð¥«¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥Ð¥«Á´³«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£È¤¤¬Å¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤Ç¯º¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«À¨¤¯¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤òËº¤ì¤Ê¤¤µ¤³µ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀéÐ©¤¬À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÄÀ¤à¡ª¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ÈÈÄ»õÌÜ¥ï¡¼¥ë¥É¤ò»¦Îõ¤µ¤»¤¿¡£
¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î¾å¤Ë½À¤é¤«¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤ÎÇ®¤ò¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÈÄ»õÌÜ¤Ï¡¢ÉÕ¤±¾Æ¤¿ÏÅª¤Ê°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÎÙ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¶á¤¯¡¢ËÜ¼Á¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤¿¤Î¤Á¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖSPANKY ALIEN¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬ÃæÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¤¢¤²¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¹¥é¥Ã¥×¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¥¥ì¤ÎÎÉ¤¤¥É¥é¥à¤ÎÆþ¤ê¤Ë»×¤ï¤º¥Õ¥í¥¢¤âÓ¹¤êÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¼«Í³¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤·Á¼°¤Ð¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê²»¤ò¤Ð¤é»µ¤¡¢¥Ê¡¼¥É¤Ê¤¬¤é¤â²¿¸Î¤«¿ÈÂÎ¤Ë¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¡£¥°¥¤¥°¥¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢º²¤òÇ®¤¯Ç³¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î³¦·¨¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¡£ºÇ¿·EP¤è¤ê¡ÖÃ¯¤«¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÇÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤æ¤¯¡ÈÀéÐ©Àá¡É¤¬¼«Í³¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦ÍÍ»Ò¤âºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ý½Ñ¤ÏÂçÇúÈ¯¤À¡ª¡×¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤òÆ²¡¹¤È¶Á¤«¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï°ìµ¤¤Ë´¿À¼¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÇ®µ¤¤È¶½Ê³¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤«¤é¾å¤¬¤ëÀ¼¤¬¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢ÀéÐ©¤¬¥®¥¿¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¤òÅ·°æ¤Ø¸þ¤±¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë¤¢¤ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢¶â¿§¤ÎÈ±¤ò¿¶¤êÍð¤·¤Æ¹Ó¡¹¤·¤¤¥®¥¿¡¼¤òÁß¤ÌÄ¤é¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Î¥É¥é¥à¥½¥í¤Ç¤ÏÂçÏÂ¥³¡¼¥ë¤Ë¼êÇï»Ò¡¢´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¥®¥¢¤Ï¾ï¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿è¤Ê¥É¥é¥à¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¸÷¤Ã¤¿¡Ö¤µ¤¤¤´¤ÎÅ·ÃÏÊª¸ì¡×¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿¿Ùõ¤Ë²Î¤¦ÀéÐ©¤È²øÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢áã¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤ÎMC¤Ç¤ÏÀéÐ©¤¬¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¡£¥Ù¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡£¼¡À¤Âå¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂçÏÂ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±°ì½ï¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤òÀ¸¤«¤»¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥é¥¤¥Ö½ÐÍè¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿´¤¬»à¤ó¤Ç¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÈÄ»õÌÜ¡Ù¤«¤é¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡Ö¤Þ¤ºµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ì¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£½é´ü¾×Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝÌÜ¤ò°ú¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡¢¡Ô¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡Õ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë²Î¤¬²»¸»¤ÇÊ¹¤¯°Ê¾å¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇ®¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¥µ¥Ó¤ÎÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£Â³¤¯¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤â¡¢³Ý¤±À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥ß¥É¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö¥«¥×¥»¥ë¡×¤â²ñ¾ì¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿1st EP¡Ø¤â¤ó¤¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤â¤¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤¬ÂçÏÂ¤Îºî»ìºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¤Î¥»¥ó¥¹¤ÈÆÈ¼«¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤É¤Î¶Ê¤âÀéÐ©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Èà¤Î¤½¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼Åª¤ÊºÍÇ½¤È2¿Í¤ÎÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÏÂ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÀéÐ©¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ê¾Ð¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤ÊËÍ¤ÈÀéÐ©¤µ¤ó¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ëÈÄ»õÌÜ¤Î¶Ê¤ò¹¥¤¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Èµ¤¤¬¹ç¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ËÍ¤ÈÀéÐ©»ì²»¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¯¤·¼º¾Ðµ¤Ì£¤Ë¡¢¤Ç¤âÀµÄ¾¤Ë²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅº¤¨¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÇí¤½Ð¤·¤ÎÈ¿¹üÀº¿À¤¬¡¢ÈÄ»õÌÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿MC¤ÎÃæ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¶Ê¤¬¡Ö¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤âÈà½÷¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÏBPM¤¬ÊÑÂ§Åª¤ËÊÑ¤ï¤ë»î¤ß¤¬ÌÌÇò¤¤¡Ö¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤óÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê³Ú¶Ê¤äµ¤¤¬¹ç¤¦¼Ô¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÄ»õÌÜ¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¸åÆ£Àé¿Ò
»£±Æ¡ýÇòÀÐÃ£Ìé
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ãÈÄ»õÌÜ2025²Æ¡ÁÄ¶¿ÆÀÚ¥Ä¥¢¡¼¡Á¡ä2025Ç¯7·î31Æü(ÌÚ)¡÷Åìµþ¡¦¿·ÂåÅÄFEVER
01 ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥«¥Þ¥¥ê
02 ¥¨¥Ð¡¼
03 ¿ÆÀÚ
04 Ì´¤ÎÃæ
05 ÃÏ¹ö¤ÈÃÏ¹ö
06 Ä¶¥Ð¥«¡ª
07 ÄÀ¤à¡ª
08 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥×
09 ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸
10 SPANKY ALIEN
11 Ã¯¤«¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
12 Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤
13 ·Ý½Ñ¤ÏÂçÇúÈ¯¤À¡ª
14 ¤µ¤¤¤´¤ÎÅ·ÃÏÊª¸ì
15 ¤Þ¤ºµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ì
16 ¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤
17 ¥«¥×¥»¥ë
EN1 ¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó
EN2 ¥ª¥ë¥´¡¼¥ë
