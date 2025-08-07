»°±ºÍ§ÏÂ¡¡¿©»ö²ñ¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ÖÇ¯ÇÛ¤¬À¼¤«¤±¤Ê¤¤¤È³§Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¥«¥ó¥Ì¤Ç¹À¥¤¹¤º¤é¤ÈÍ¼¿©¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿©»öÂå¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»°±ºÍ§ÏÂ¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ê£¹·î£µÆü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¼ç±é¤Î¹À¥¤¹¤º¡¢¶¦±é¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï£µ·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè£·£¸²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡Ö¤¢¤ë»ëÅÀ¡×ÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤â¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°Æü¤Ë»°±º¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤Ç±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó³¬Æ²°Ê³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÈÍ¼¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¦¤ó¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿©»öÂå¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬¡ÖÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤¬¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»°±º¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£Ç¯ÇÛ¤¬¤Í¡¢À¼¤«¤±¤Ê¤¤¤È³§Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç°ìÎé¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ïºî²È¤Î¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤Ë¤è¤ëÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¸¶ºî¡£Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤£±£¹£µ£°Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È£¸£°Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þÂå¤È¾ì½ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¸òºø¤¹¤ë¡Öµ²±¡×¤ÎÈëÌ©¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£