°áÁõ¡¦±é½Ð¤Ï¡Ötenbo¡×(ÂåÉ½¡¦ÄáÅÄÇ½»Ë)¤¬Ã´Åö¡ªPray for Peace Collection 2025 in Ä¹ºê
Pray for Peace Collection 2025 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)¡¢ÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖPray for Peace Collection 2025 in Ä¹ºê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Pray for Peace Collection 2025 in Ä¹ºê
Pray for Peace Collection 2025 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)¡¢ÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖPray for Peace Collection 2025 in Ä¹ºê¡×¤ò³«ºÅ¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ä¹ºê¤«¤é¡ÈÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡É¤Ø¤ÈÊ¿ÏÂ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼êÅÏ¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦²»³Ú¡¦ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤È´õË¾¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿µðÂç³¨²è¡Ô¥¥Ã¥º¥²¥ë¥Ë¥«¡Õ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢°áÁõ¡¦±é½Ð¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬µ±¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötenbo¡×(ÂåÉ½¡¦ÄáÅÄÇ½»Ë)¤¬Ã´Åö¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡¦¼êÏÃÄÌÌõÉÕ¤¤Ç¡¢YouTube¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÞ¤êÄá¤Îµ§¤ê¤ò¤Þ¤È¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¨¡¨¡
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤È¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊ¿ÏÂ¡×¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÎ©¤Ä
½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÁª¹Í¤µ¤ì¤¿5ºÐ¡Á14ºÐ¤Î¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë18Ì¾¡£
ÀÞ¤êÄá¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤Þ¤¹¡£
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÏtenboÂåÉ½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÄáÅÄÇ½»Ë¤¬¼ê¤¬¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÞ¤êÄá¤Î²Ö¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¡£
ÈïÇúÃÏ¡¦Ä¹ºê¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡ÖVase to Pray Project¡×(ÂåÉ½¡§ËÒ»³ºÚÆà³¨)¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤¬¡¢µ§¤ê¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ï±ß¹çÆ±²ñ¼Òthen.llc¤¬Ã´Åö¡£
Vase to Pray Project ÂåÉ½¡¡ËÒ»³ºÚÆà³¨»á
¢£²»³Ú¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤Ä¤Ê¤°Ê¿ÏÂ¤Î¤«¤¿¤Á
¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡ß¥Ô¥¢¥Î¤Î¡ÖPEACE LIVE¡×¡ß¥Ñ¥é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦ÎµÇÏ»á¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ÅÄ¸ýºÚ¡¹»Ò»á¤Ë¤è¤ë¡ÖPEACE LIVE¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¾ðÇ®Åª¤Çº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Â¨¶½±éÁÕ¤¬¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥À¥¤¥¢¥í¥°¡×¤Ë¤Ï¡¢µÁÂ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë°æ¼ê¸ý ±ß(¤¤¤Ç¤°¤Á¡¦¤Þ¤É¤«)»á¤¬ÅÐÃÅ¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ä¿ÈÂÎ¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡¦À¸¤¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤Ï¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Á°ÅÄ¿¿Î¤»á¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î±ºÀîÍ³Íü°¦¤µ¤ó¤¬¥¥Ã¥ºMC¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢»Ò¤É¤âÌÜÀþ¤«¤é¤ÎÊ¿ÏÂÈ¯¿®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È ÅÄ¸ýºÚ¡¹»Ò»á¡¡¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È ÎµÇÏ»á
¥¥Ã¥º¥²¥ë¥Ë¥«
¢£Ê¿ÏÂ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¡¢ÉñÂæ¤ÎÃæ¿´¤Ë¨¡¨¡¥¥Ã¥º¥²¥ë¥Ë¥«Å¸¼¨
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿µðÂç¥¢¡¼¥È¤¬Ê¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ê¿ÏÂ¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿µðÂç³¨²è¡Ö¥¥Ã¥º¥²¥ë¥Ë¥«¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½Ä3.5m¡ß²£7.8m¤È¤¤¤¦¡¢¥Ô¥«¥½¤Î¡Ö¥²¥ë¥Ë¥«¡×¤ÈÆ±¥µ¥¤¥º¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡¢2ºÐ¤«¤é14ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÌó40Ì¾¤¬»²²Ã¡£
Ì¿¤ä¼«Á³¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢8·î3Æü¤ËÄ¹ºê»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À©ºî¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¸ì¤êÉô¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§Pray for Peace Collection 2025 in Ä¹ºê
¡¦ÆüÄø¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)
³«¾ì¡§16:00¡¢³«±é¡§17:00¡¢½ª±é¡§19:00(Í½Äê)
¡¦²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È(Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô½©·îÄ®2-3)
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ(»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×)
¡¦¼êÏÃÄÌÌõ¡§¤¢¤ê
¡¦ÇÛ¿®¡¡¡¡¡§YouTube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®(tenbo¸ø¼°SNS¡¦¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÅöÆüURL¸ø³«)
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Û
¡¦17:00¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
¡¦17:10¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼
¡¦18:00¡¡PEACE LIVE(¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡§ÎµÇÏ¡¿¥Ô¥¢¥Î¡§ÅÄ¸ýºÚ¡¹»Ò)
¡¦18:25¡¡¥Ô¡¼¥¹¥À¥¤¥¢¥í¥°(°æ¼ê¸ý ±ß)
¡¦18:40¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
¡Ú½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦°áÁõ´Æ½¤¡§ÄáÅÄÇ½»Ë(tenbo)
¡¦½Ð±é¥â¥Ç¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§5ºÐ¡Á14ºÐ¤Î¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë16Ì¾
(¥Ý¥¹¥¿¡¼µºÜ»²¾È)
¡¦²»³Ú¥²¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÎµÇÏ(¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È)¡¢
ÅÄ¸ýºÚ¡¹»Ò(¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È)
¡¦ÂÐÏÃ¥²¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§°æ¼ê¸ý ±ß(¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È)
¡¦Áí¹ç»Ê²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á°ÅÄ¿¿Î¤(¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)
¡¦¥¥Ã¥ºMC¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§±ºÀîÍ³Íü°¦(¾®³Ø6Ç¯À¸)
¡¦¥Õ¥é¥ï¡¼±é½Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ËÒ»³ºÚÆà³¨(Vase to Pray Project)
¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§±ß¹çÆ±²ñ¼Òthen.llc
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È °æ¼ê¸ý»á
¡Ú¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡Û
¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§Pray for Peace Collection 2025 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡§tenbo(¥Æ¥ó¥Ü)
¢£Ä¹ºê¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
Ê¿ÏÂ¤ò¡È¤Þ¤È¤¦¡É¿·¤·¤¤·Ñ¾µ
¨¡¨¡Pray for Peace Collection¤È¤Ï
¡ÖPray for Peace Collection¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¹Åç¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Ê¿ÏÂ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Ç¯Îð¡¦¾ã¤¬¤¤¡¦¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È°áÁõ¤ÇÉ½¸½¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÈÉ½¸½¤Î¸òº¹ÅÀ¡É¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötenbo(¥Æ¥ó¥Ü)¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÄáÅÄÇ½»Ë»á¡£
2015Ç¯¡¢Åìµþ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆµÁÂ¥â¥Ç¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤äÊ¿ÏÂ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿ÁÏºî¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄ¹ºê¡¦²Æì¡¦È¡´Û¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÄ¹ºê¤Ç¤Ï2021Ç¯¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï³«¶ÈÁ°¤ÎÀ¾¶å½£¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤äÄ¹ºê¸©Ä£Å¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê»Ô¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÊ¸²½¡×»ö¶È¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»ýÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤êÄá¤òºÆÀ¸¤·¤¿ÉÛÃÏ¤äÈïÇú3À¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ê¤É¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò¤Þ¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤Îµ§¤ê¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
2025Ç¯¤ÏÈïÇú80Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹ºê¤«¤é¼¡À¤Âå¤Ø¤È¡Èµ§¤ê¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò¤Ä¤Ê¤°ÆÃÊÌ¤Ê³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
tenboÂåÉ½ ÄáÅÄ»á
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post °áÁõ¡¦±é½Ð¤Ï¡Ötenbo¡×(ÂåÉ½¡¦ÄáÅÄÇ½»Ë)¤¬Ã´Åö¡ªPray for Peace Collection 2025 in Ä¹ºê appeared first on Dtimes.