µßµÞ¡¦½¸Ãæ¼£ÎÅÎÎ°è¤Î ¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¡ªJMDC¡¿MeDiCU
JMDC¤Ï¡¢MeDiCU¤È¡¢µßµÞ¡¦½¸Ãæ¼£ÎÅÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
JMDC¡¿MeDiCU
JMDC¤Ï¡¢MeDiCU¤È¡¢µßµÞ¡¦½¸Ãæ¼£ÎÅÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äó·È¤ÎÌÜÅª¤È³µÍ×
¤³¤ÎÄó·È¤Ï¡¢MeDiCU¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎµßµÞ¡¦½¸Ãæ¼£ÎÅ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÖOneICU¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢JMDC¤¬¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²òÀÏ¡¦Äó°ÆÎÏ¤òÄÌ¤¸¡¢ºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JMDC¤ÏËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖOneICU¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿Åù¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿³ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÄó°Æ¶¨ÎÏ¤ª¤è¤Ó¸¦µæ´ë²è¡§À½Ìô´ë¶È¤ä°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤È¤ÎËÉÙ¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¶¦ÁÏ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Î×¾²¸½¾ì¤ä»ö¶ÈÀ®Ä¹¾å¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤ò¶¦Æ±¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¹âÅÙ¤Ê²òÀÏ»Ù±ç¡§»º´±³Ø¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤ÆËá¤¾å¤²¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹µ»½Ñ¤ÈÀìÌç²ÈÂÎÀ©¤ò¶î»È¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ¼Á¤ò¤È¤é¤¨¤¿¹âÅÙ¤Ê²òÀÏ¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¡¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢JMDC¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ì¥»¥×¥ÈÅù¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¼¨º¶¤È¡¢¡ÖOneICU¡×¤«¤é¤Î¼¨º¶¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤è¤êÊ£¹çÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ËÜÄó·È¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò½ÀÆð¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´ë¿Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³Æ¼ÒÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒJMDC ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO Ìî¸ý Î¼
¡ÖMeDiCUÍÍ¤È¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µßµÞ¡¦½¸Ãæ¼£ÎÅ¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤Î¸¦µæÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¡ØOneICU¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡¢²æ¡¹¤Î²òÀÏÎÏ¤ÈÄó°ÆÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ÎÎÎ°è¤ÇÄ¹¤é¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Î³§ÍÍ¤Î¸¦µæÅù¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒMeDiCU ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚ²¼ ¶¬¹°
¡ÖJMDCÍÍ¤ÎÀìÌçÅª¤Ê»Ù±ç¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ØOneICU¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¤Î²ÄÇ½À¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Î»ý¤Ä¹âÅÙ¤Ê²òÀÏÇ½ÎÏ¤È¡¢°åÎÅ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¨¶È¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎµßµÞ¡¦½¸Ãæ¼£ÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post µßµÞ¡¦½¸Ãæ¼£ÎÅÎÎ°è¤Î ¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¡ªJMDC¡¿MeDiCU appeared first on Dtimes.