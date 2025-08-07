¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¼ç¿Í¸ø¡¦º£°æÎµÂÀÏº¡¢ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥ºÈäÏª¤Ç¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£°æÎµÂÀÏº¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢»°Åè·òÂÀ¡¢¾®´Óè½Æà¡¢È¬ÌÚÈþ¼ù¡¢¸ÅÀîÍºµ±¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ëº£°æÎµÂÀÏº
¡¡¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶»¤Ë´¬¤¯¥Ù¥ë¥È¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¡£¿Í¤ÎÌ´¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢ËüÄÅÇü¤òº£°æ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¡¢½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿´é¤Ö¤ì¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡ÖËüÄÅÇü¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¶¯¤¤¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê°¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤ÃË¤Ç¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÌÜ¸«¤ë¤ÈÉ¬¤ºÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹ñÌ±Åª¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Í¤àÌò¤ÎËÙ¸ý¤Ï¡Ö¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆæ¤ÎÃË¡¦¥Î¥¯¥¹Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¸ÅÀî¤Ï¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÎÉ¤¤ºîÉÊ¤¬»Å¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¡¢ÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¼¥í¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀîÊ¿»ü±Ñ¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±Û¤·¤Ëº£°æ¤Ø¡¢´ÑµÒ¤Ø¤ÎÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ý¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿º£°æ¤Ï¡¢ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÆ°ºî¤òÃúÇ«¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÑµÒ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤¹¡£¼ê¿Ì¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ÛÄ¥¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ9·î7Æü¤è¤êËè½µÆüÍË9»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ëº£°æÎµÂÀÏº
¡¡¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶»¤Ë´¬¤¯¥Ù¥ë¥È¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¡£¿Í¤ÎÌ´¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢ËüÄÅÇü¤òº£°æ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¡¢½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿´é¤Ö¤ì¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆæ¤ÎÃË¡¦¥Î¥¯¥¹Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¸ÅÀî¤Ï¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÎÉ¤¤ºîÉÊ¤¬»Å¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¡¢ÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¼¥í¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀîÊ¿»ü±Ñ¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±Û¤·¤Ëº£°æ¤Ø¡¢´ÑµÒ¤Ø¤ÎÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ý¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿º£°æ¤Ï¡¢ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÆ°ºî¤òÃúÇ«¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÑµÒ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤¹¡£¼ê¿Ì¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ÛÄ¥¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ9·î7Æü¤è¤êËè½µÆüÍË9»þÊüÁ÷¡£