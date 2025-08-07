¹À¥¤¹¤º¡õÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢Ë«¤á¹ç¤¤¹çÀï¤Ç¾È¤ì¾Ð¤¤¡¡ÂÎ¤ò¤«¤¬¤á¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤á¹ç¤¦
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¸ß¤¤¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë«¤á¹ç¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¤ËË«¤á¤é¤ì¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÁ°¤«¤¬¤ß
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò±Ç²è²½¡£¤¢¤ë½÷À¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤Ò¤È²Æ¤Îµ²±¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡Ò±³¡Ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¹À¥¤¬¡¢Æó³¬Æ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢·é¤¤ÌÜ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤´°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¤È¤â¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÂÎ¤ò¤«¤¬¤á¤Æ¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Æó³¬Æ²¤â¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤â¡Ê¹À¥¤¬¡Ë¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÈÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐ°æ·Ä´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¤ËË«¤á¤é¤ì¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÁ°¤«¤¬¤ß
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò±Ç²è²½¡£¤¢¤ë½÷À¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤Ò¤È²Æ¤Îµ²±¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡Ò±³¡Ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐ°æ·Ä´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£