¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¼«Í³¸¦µæ¡¡¿Æ»Ò¤È¤â¤ËÇº¤ß¡Ä¥³¥Ä¤Ï¡©¡¡¿Æ¤Ï¡ÈÅú¤¨¡É²æËý¡¡»Ò¶¡¤¬µ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤ò
¡¡²ÆµÙ¤ß¤â¤½¤í¤½¤íÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î½ÉÂê¤ä¼«Í³¸¦µæ¤Ï¿ÊÄ½¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¶ì¼ê°Õ¼±¤ÎÂ¿¤¤¼«Í³¸¦µæ¥Æー¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤½¤³¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¼«Í³¸¦µæ¤Î¥³¥Ä¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íý²Ê¤ä»»¿ô¡¦¿ô³Ø¡¢¼Ò²ñ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤Ë¥Æー¥Þ¤òÁª¤ÓÄ´¤Ù¤Æ¹Í¤ë¡È¼«Í³¸¦µæ¡É¡£²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÇº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ö¼«Í³¸¦µæ¤Î¿ÊÄ½¤Ï¡©¡×
¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¤Þ¤À²¿¤ò¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡Ö¼«Í³¸¦µæ¤ò¥Æー¥Þ¤ò·è¤á¤Æ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê½õ¤±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡Ö¥Æー¥Þ·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤¬¡Ä·è¤Þ¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡¼«Í³¸¦µæ¤Î¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÊõ»³¥Ûー¥ë¡£4³¬¤Ë¤¢¤ë¸©Î©ÇîÊª´Û¤ÎÊÌ´Û¤Ç¤Ï¡¢º£·îËö¤Þ¤ÇºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍý²Ê¸¦µæµÏ¿¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ40ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦ÊÒÌîÅÄÍ´Î¼³Ø·Ý¼ç»ö¡Ë
¡Ö¥Æー¥Þ¤Î·è¤áÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥Æー¥Þ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
¡¡¡Ö¥Æー¥ÞÁª¤Ó¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¿È¶á¤Êµ¿Ìä¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Äã³ØÇ¯¤ÏÀ¸¤Êª¤Î¡Ö´Ñ»¡¡×¤¬Â¿¤¯¡¢³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë¼Â¸³·Ï¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÊÉ¤«¤é¤Ï¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¤ÊýË¡¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤Ë¤¯¤¤Êâ¤Êý¤ä»±¤Îº¹¤·Êý¤ò¸¦µæ¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦ÊÒÌîÅÄÍ´Î¼³Ø·Ý¼ç»ö¡Ë
¡Ö¥Æー¥Þ¤Î·è¤áÊý¤âÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¤Þ¤È¤áÊý¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¡£Êâ¤Êý¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ç¨¤ì¤¿¤«¤òÉ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÃÍ¤Ë¤·¤ÆÉ½¤¹¤È¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¿ôÃÍ¤Ë¤·¤Æ¥°¥é¥Õ²½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÈÖÊâ¤Ç¨¤ì¤Ê¤¤Êâ¤Êý¤Ï¡Ø¾®¸Ô¤ÇÊâ¤¯¡Ù¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÆÉ½¤ä¥°¥é¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Þ¤À¡ÖÉ½¤È¥°¥é¥Õ¡×¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Ï¥·ー¥ë¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¹©É×1¤Ä¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¡£
¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦ÊÒÌîÅÄÍ´Î¼³Ø·Ý¼ç»ö¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¿Æ¤¬¡Ö°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤ìÌµÂÌ¤À¤è¡×¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¼«Í³¸¦µæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£¿Æ¤Ï¡ÈÅú¤¨¡É¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬µ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ýー¥È¤¬½ÅÍ×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²ÆµÙ¤ß¤â»Ä¤êÈ¾Ê¬¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Êõ»³¥Ûー¥ë¤Î4³¬¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¸¦µæ¤Î¥³¥Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤Ê¤É¤âÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£