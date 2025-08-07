°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð»á¡¡Á°¸¶»á¤Î¸åÇ¤·è¤á¤ëÂåÉ½Áª¤ËÎ©¸õÊä¡Ö³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼ê¤ò¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸ÉðÁ°´´»öÄ¹¤Ï£·Æü¡¢Á°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄÂåÉ½Áªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å£´»þ²á¤®¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÎ©¸õÊäÆÏ¤òÄó½Ð¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÁªµóÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö£µÆü¤ÎÆü¤ËÁí²ñ¤Ç·èÄê¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄÂåÉ½Áªµó¤Î¼Â»Ü¤¬ÌÀÆü¡Ê£¸Æü¡Ë¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¬Ìó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤·¤ÆÎ©¸õÊäÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤ÅÞÀª¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡ËÃÄ¤ÎÂåÉ½¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ²ñÏÀÀï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¯¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼ê¤ò¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°¸¶»á¤¬»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿ÂåÉ½Áª¤Ë¤Ï¡¢Æ£ÅÄ»á¤Î¤Û¤«¾¾ÂôÀ®Ê¸»²±¡µÄ°÷¤ÈÀÆÌÚÉð»Ö½°±¡µÄ°÷¤Î£³¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡££¸Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢£³¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬±éÀâ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÅêÉ¼¤·Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤ÏÁ°¸¶»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤ËÁ´¹ñÀ¯ÅÞ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï·ëÅÞ°ÊÍè¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÊ¬¤Ïà¼Î¤Æ¿Èá¤Ç¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿À¯ÅÞ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÂç»ö¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢½êÂ°µÄ°÷¤Î¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
