ÄÌÊó·ï¿ô¤ÏµîÇ¯¤ÎÇÜ¡Ä¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÃí°Õ¡ÖµÕÁö¡ª»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡×·Ù»¡¤ÈNEXCOÅìÆüËÜ¤¬¶¦Æ±·±Îý¡Ú¿·³ã¡Û
¿Í½Ð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÆµÙ¤ß¥·ー¥º¥ó¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î〝µÕÁö〟¤Ç¤¹¡£µÕÁö¼Ö¤ÎÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¡¢·Ù»¡¤ÈNEXCOÅìÆüËÜ¤¬¶¦Æ±¤Ç·±Îý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÕÁö¡ª»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡×
Ää¼Ö·±Îý¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤äNEXCOÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î16¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇµÕÁö¼Ö¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿ÁÛÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤Ê¤É¤¬´ú¤ò¿¶¤ê¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ÆÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¸åÂ³¼Ö¤òÍ¶Æ³¡£µÕÁö¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤µ¤»¡¢¸åÂ³¼Ö¤ÎÂÚÎ±¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ÏµîÇ¯¤ÎÇÜ¤È¤Ê¤ë22·ï¤ÎµÕÁö¼Ö¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤êÁý²Ã·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ ÑûÊªÀµÌÀÂâÄ¹
¡Ö±¦¼ÖÀþ¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º¸¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤ÆÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖÂçÀÚ¡£¡×
·Ù»¡¤ÏµÕÁö¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂ®¤ä¤«¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
