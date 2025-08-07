佐藤健×宮粼優×町田啓太×志尊淳、Netflix『グラスハート』劇中バンド“TENBLANK”が「旋律と結晶」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ドラマ本編にも登場する象徴的な雨のシーンと、4人が球体のなかで演奏する幻想的なシーンで構成！

Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中に登場するバンド、TENBLANKが、デビューアルバム『Glass Heart』に収録されている「旋律と結晶」のMVを公開した。

TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンド。

先行配信シングルとしてアルバムに先駆けて7月2日リリースされた「旋律と結晶」は、作詞を野田洋次郎（RADWIMPS）、作曲を飛内将大が手掛けた楽曲。

MVは、ドラマ本編にも登場する象徴的な雨のシーンと、藤谷、朱音、高岡、坂本の4人が球体のなかで演奏する幻想的なシーンが織り交ぜられた、壮大な映像作品に仕上がっている。

7月31日に配信スタート、8月1日にCDリリースされた『Glass Heart』は、Apple Musicで1位、オリコン週間チャートでは4位を記録。Netflixシリーズ『グラスハート』は現在、配信中だ。

リリース情報

2025.07.02 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL SINGLE「旋律と結晶」

2025.07.31 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL ALBUM『Glass Heart』

2025.08.01 ON SALE

TENBLANK

ALBUM『Glass Heart』

配信情報

Netflix『グラスハート』

07/31（木）より世界独占配信

出演：佐藤健 ／宮崎優／町田啓太／志尊淳／菅田将暉

唐田えりか／高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）／竹原ピストル／YOU

藤木直人

Netflix『グラスハート』作品ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81517368