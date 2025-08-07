¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂè£´»î¹ç¤Î°°Àî»ÖÊ÷¡½¹ÎÍ¤Ï¸á¸å£·»þ£²£¹Ê¬³«»Ï¡¡»Ë¾åºÇÃÙ¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡·ÑÂ³»î¹ç¤Î²ÄÇ½À¤â
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£³Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡°°Àî»ÖÊ÷¡½¹ÎÍ¡Ê£·Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡£²ÉôÀ©¤ÎÂè£´»î¹ç¤Ï»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¸á¸å£·»þ£²£¹Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö½éÍ½Äê¤Ç¤Ï¸á¸å£¶»þ£´£µÊ¬»î¹ç³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£³»î¹ç¤¬±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¿¤á¡¢³«»Ï»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÃÙ¤¤»î¹ç³«»Ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£²£±Ç¯£¸·î£±£µÆü£±²óÀï¡ÊÂç²ñÂè£³ÆüÂè£´»î¹ç¡Ë¡¢¹âÀî³Ø±à¡û£·¡½£¶¡ü¾®¾¾ÂçÃ«¤Î£±£¹»þ£±£°Ê¬¡£ºÇ¤âÃÙ¤¤½ªÎ»»þ¹ï¤âÆ±Àï¤Ç¡¢Æ±£¹»þ£´£°Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¸áÁ°¤ÎÉô¤ÈÍ¼Êý¤ÎÉô¤ËÊ¬¤±¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö£²ÉôÀ©¡×¤òº£²Æ¤«¤éÂè£±¡Á£¶Æü¤Î£¶Æü´Ö¤Ë³ÈÂç¡£Í¼Êý¤ÎÉô¤Ï¡¢¸á¸å£±£°»þ¤ò²á¤®¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÆþ¤é¤º¡¢¸åÆü¡Ö·ÑÂ³»î¹ç¡×¤È¤·¤ÆÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¡£