¢£Âè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡Âè3Æü1²óÀï¡¦ÄÅÅÄ³Ø±à 5x¡¼4 ±ÃÌÀ¡Ê7Æü¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
ÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤¬±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç½éÀïÆÍÇË¡£»î¹ç¤Ï4¡¼4¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹12²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é9ÈÖ¡¦°ËÆ£Íþ¶õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥È¤¬Áê¼ê¤Î°Á÷µå¤òÍ¶¤¤»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦·¬»³ÚèÂÀÏ¯¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬138µå¤òÅê¤²È´¤±ÃÌÀÂÇÀþ¤ò4¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£
1²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î·¬»³¤Ï±ÃÌÀÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢±ÃÌÀ¤ÎÀèÈ¯¡¦ÁýÞ¼È»¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÂÐ¤·1»àÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤é2ÈÖ¡¦ÀÐ°æÅÍÌï¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢3ÈÖ¡¦ÅÄËÌÎç±û¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬Ï¢ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Áö¼ÔÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È5ÈÖ¡¦¸¤»ôÍªÇ·²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ï°ìÎÝ¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤òÍ¶¤¤¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç3²ó¡¢·¬»³¤Ï±ÃÌÀ¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤·ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬ËÜÎÝ¤ÏÆ§¤Þ¤»¤º¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¡¢2¿ÍÌÜ¡¦ÅÄ¸ýÎËÊ¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÂÐ¤·5ÈÖ¡¦¸¤»ô¡¢6ÈÖ¡¦·¬»³¤¬°ÂÂÇ¤Ç·Ò¤®1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤Î¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£Â³¤¯7ÈÖ¡¦ÀµÌÚ±Í¿¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»°ÎÝ¤Ø¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤¤ê2¡¼0¤È¤·¤¿¡£
ÃæÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿4²óÉ½¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿ÄÅÅÄ³Ø±à¤À¤¬¤½¤ÎÎ¢¡¢1ÈÖ¡¦ÅÄÃæ´²¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ãæ°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÇÆóÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¤¹¤ë¤È3ÈÖ¡¦ÅÄËÌ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁºÆ¤Ó2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç3¡¼1¡£
¤·¤«¤·5²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎºÙ¾Â·ÄÁï¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤é¤ì½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿·¬»³¡£1»àÆóÎÝ¤«¤é¥ì¥Õ¥È¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó3¡¼2¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë»Íµå¡¢Ë½Åê¤¬Íí¤ß1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éµ¾Èô¤òÊü¤¿¤ì3¡¼3¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë·¬»³¤ÏÎÏÅê¤òÂ³¤±±ÃÌÀÂÇÀþ¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤º¡£8²ó¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°æ¾å¶³±Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤ê¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ê11²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤âÎ¾¥Á¡¼¥à1ÅÀ¤ò²Ã¤¨4¡¼4¡£
12²ó¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤ÞÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç9ÈÖ¡¦°ËÆ£¤Î»°ÎÝÀþ¤Ø¤Î¥Ð¥ó¥È¤ÏÅê¼ê¡¦ÅÄ¸ý¤Î°Á÷µå¤òÍ¶¤¤¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÄÅÅÄ³Ø±à¡¦·¬»³ÚèÂÀÏ¯Åê¼ê