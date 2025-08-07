¥È¥è¥¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×1Ãû4000²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É±Æ¶Á
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬1Ãû4000²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢½ãÍø±×¤¬Á°´üÈæ44.2¡ó¸º¤Î2Ãû6600²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢1Ãû4000²¯±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àè·î¤ÎÆüÊÆ´Ö¤Î¹ç°Õ¤Ç15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤²¼¤²»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹ñ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ú¸º¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢15¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£