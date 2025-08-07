ÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¡ªÄ°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤òPR¡Ú¿·³ã¡Û
11·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ø¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¡¢¸©Æâ¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤É¸©Ä£¤òË¬Ìä¤·¡¢Âç²ñ¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7·î31Æü¤Ë¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÂÁÒ¾»ÌÀ¤µ¤ó¡¦Àé¹É¤µ¤óÉ×ºÊ¤é5¿Í¤Ç¤¹¡£Ä°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ø¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤¬11·î¤Ë½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç§ÃÎÅÙ¾å¾º¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÂç²ñ¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àé¹É¤µ¤ó¤ÏÄ¹²¬»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢É×ºÊ¤Ï2023Ç¯¤«¤éÄ¹²¬»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ë¤Ï2¿Í¤Çº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾»ÌÀ¤µ¤ó¤ÏÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¾ÂÁÒ¾»ÌÀ¤µ¤ó
¡Ö»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡£¥á¥À¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¿·³ã¤Ç¼«Ê¬¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¡×
¢£¾ÂÁÒÀé¹É¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Ä¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
Âç²ñ¤Ï11·î15Æü¤Ë³«Ëë¡£¸©Æâ¤«¤é¤Ï¡¢¾ÂÁÒÉ×ºÊ¤ò´Þ¤á5¿Í¤ÎÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ï11·î15Æü¤Ë³«Ëë¡£¸©Æâ¤«¤é¤Ï¡¢¾ÂÁÒÉ×ºÊ¤ò´Þ¤á5¿Í¤ÎÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£