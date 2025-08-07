ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(7ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡û¥ê¥¬¥¯£È£Ä <268A> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.62¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë600Ëü³ô(¶â³Û¤Ç40²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï8·î8Æü¤«¤é12·î23Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥Ñー¥«¥é¥¤ <4095> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î4.1¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë480Ëü³ô(¶â³Û¤Ç50²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï8·î8Æü¤«¤é26Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ûÂçÆüÀº <4116> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.90¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë33Ëü³ô(¶â³Û¤Ç11²¯6490Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î8ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û£Ê£Ã£Õ <4975> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.41¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë60Ëü³ô(¶â³Û¤Ç15²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï8·î8Æü¤«¤é26Ç¯3·î24Æü¤Þ¤Ç¡£º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿Á´³ô¤Ï¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£
¡û¥³¥¹¥â£È£Ä <5021> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î6.6¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë583Ëü2900³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï8·î29Æü¡£
¡û¥»¥é¥¯ <6199> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.97¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë40Ëü³ô(¶â³Û¤Ç4²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï8·î8Æü¤«¤é26Ç¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î1.12¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë15Ëü5000³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï8·î20Æü¡£
¡û£Á£Ó£Âµ¡³£ <6284> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î2.33¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë35Ëü7612³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï8·î31Æü¡£
¡ûÁ°ÂôµëÁõ <6485> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.17¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë45Ëü³ô(¶â³Û¤Ç5²¯9175Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î8ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¿¹ÈøÅÅ <6647> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.86¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë2Ëü5000³ô(¶â³Û¤Ç5000Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î8ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ûÄëÄÌ¹© <6763> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.1¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë20Ëü³ô(¶â³Û¤Ç5²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï8·î8Æü¤«¤é26Ç¯3·î24Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ <6920> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.1¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë100Ëü³ô(¶â³Û¤Ç120²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï8·î8Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ûÂè°ì¶½¾¦ <7458> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î5.02¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë550Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï8·î18Æü¡£
¡û±ÊÂç²½¹© <7877> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î6.11¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë8Ëü³ô(¶â³Û¤Ç1²¯2744Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î8ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û²Ã²ìÅÅ»Ò <8154> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î9.4¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë492Ëü³ô(¶â³Û¤Ç150²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î8ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î9.4¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë492Ëü³ô¤ò8·î18ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£
¡û½»Í§ÉÔ <8830> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î1.70¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë808Ëü5978³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï8·î29Æü¡£
¡û½ÂÂôÁÒ <9304> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.49¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë36Ëü³ô(¶â³Û¤Ç15²¯9300Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î8ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Î2025Ç¯8·î7Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹