¥Öー¥àÄ¹´ü²½¤Ø¡ª¸ÄÀÇúÈ¯¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Éー¥Ê¥Ä´ØÏ¢¡×Ì¯Ì£³ô¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×ÆüËÜ¾åÎ¦¤Ç»Ô¾ì³èÀ²½¡¢À¸¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¿Íµ¤¤âÂ³¤¯―
¡¡¶áÇ¯¡¢ÀìÌçÅ¹¤ÎÁý²Ã¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë ¥Éー¥Ê¥ÄÈÎÇä¤Ê¤É¤Ç¡¢Âè²¿¼¡¤«¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¥Öー¥à¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Éー¥Ê¥ÄÅ¹¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌ£¤äÅ¹ÊÞ¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬³èÀ²½¡£¤Þ¤¿Ì£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íµ¤²½¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤ä¾¦ÉÊ¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Öー¥à¤ÏÄ¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü¤ÎÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡üÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¥Öー¥à
¡¡Î®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤¬·ã¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ä¥Éー¥Ê¥Ä¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Öー¥à¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¸½ºß¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ç¡¢2022Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖI¡Çm donut ?¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿·¿©´¶¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡£¡ÈÀ¸¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡É¤³¤È¤«¤é¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤«¤é¼ã¼Ô¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆµÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¥Öー¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡×¡ÊÎ¬¾Î¥ß¥¹¥É¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤¿1971Ç¯¤«¤é¤Î¥Öー¥à¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2003Ç¯¤Î¥ß¥¹¥É¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÅÐ¾ì¡¢06Ç¯¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¡¢10Ç¯Âå¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥Éー¥Ê¥Ä¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÎ®¹Ô¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Éー¥Ê¥Ä¤¬Â¾¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Öー¥à¤¬µî¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Öー¥à¤¬¤¹¤°¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤È¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï»®¤ä¥Õ¥©ー¥¯¤ò»È¤ï¤º¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢²Á³Ê¤âÈæ³ÓÅª¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¥ß¥¹¥É¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤â¤¢¤Ã¤ÆÆü¾ï¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈË°¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡üLAÈ¯¤Î¿Íµ¤¥Éー¥Ê¥ÄÅ¹¤âÆüËÜ¾åÎ¦
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¡ÖÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Î¿Íµ¤¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥Éー¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤¬º£Ç¯5·î¡¢1¹æÅ¹¤òÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖLOG ROAD DAIKANYAMA¡Ê¥í¥°¥íー¥ÉÂå´±»³¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï1952Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÃæ¿´¤Ë25Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£ÊÆ¹ñ1¹æÅ¹¤Î²°º¬¾å¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄµðÂç¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä·¿¤Î¥µ¥¤¥ó´ÇÈÄ¤Ï³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤Ç¤âÅ¹ÊÞÌÖ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡9·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É±Ø¹½Æâ¤ËÆüËÜ2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹¹¤Ë28Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜÁ´¹ñ50Å¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Éー¥Ê¥Ä´ØÏ¢ÌÃÊÁ
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ì£¤äSNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó/¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¥Á¥§ー¥ó¤âÅ¹ÊÞ¿ô¤ÎÁý²Ã¤äÀÑ¶ËÅª¤Ê¥á¥Ë¥åーÅ¸³«¤Ê¤É¤Ç¥Éー¥Ê¥Ä»Ô¾ì¤Ï¹¹¤Ê¤ë³èÀ²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï³ÈÂç¤·¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Éー¥Ê¥Ä´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£