°ÂÀÄ¶Ó¡¢²Æ½ä¶È¤Ç½é¤Î¿½¤·¹ç¤¤·Î¸Å¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÌá¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤¬£·Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¤Î¥¤¡¼¥¨¥¹¤Ï¤Ê¤â¤âÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËëÆâ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ïº£½ä¶È¤Ç½é¤á¤Æ´Ø¼è½°¤Ë¤è¤ë¿½¤·¹ç¤¤·Î¸Å¤Ë»²²Ã¤·¡¢¾®·ë¡¦²¤¾¡ÇÏ¡¢ËëÆâ¡¦²¦Ë²¤é¤È·×£µÈÖ¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê½©¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÌá¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤Ï£±£±¾¡¤ÇÀé½©³Ú¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢ËëÆâ¡¦¶×¾¡Êö¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡Ø²ù¤·¤¤¡¢²ù¤·¤¤¡Ù¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡£Á°¤À¤±¤ò¸þ¤¡¢½©¾ì½ê¡Ê£¹·î£±£´Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£