¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë24ºÐ¤ÎÎÓÅÄÊ¸Ìï»á¤¬½¢Ç¤

¡¡V.LEAGUE MEN WEST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò À¾ÃÏ¶è¡Ë¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ï7Æü¡¢ÎÓÅÄÊ¸Ìï»á¡Ê24¡Ë¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓÅÄ¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Î2023Ç¯¤Ë¥³ー¥Á¤È¤·¤ÆVT»°½Å¤ØÆþÃÄ¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎV¥êー¥°ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯5·î¤«¤éºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ÏÁÒÅÄ¿¿»á¤¬VT»°½Å¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤Ë2024-25¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÓÅÄ¿·´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¨¤Î³§ÍÍ¡¢Æüº¢¤è¤ê¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢´ÆÆÄ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Áー¥à¤ÎÎò»Ë¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÀï¤¤¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¨¤Î³§ÍÍ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
