¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡ß¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï3¤Ä¤Î°ÛÁÇºà¤Ë¤è¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹
1818Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖBrooks Brothers¡Ê¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ë¡×¤È1998Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡ÖBRIEFING¡Ê¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¡Ë¡×¡£
¤³¤Î¡È¥¢¥á¥ê¥«¡É¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Á¤Ä¤Ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥È¥é¥Ã¥É¡×¤È¡Ö¥ß¥ê¥¿¥ê¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖBrooks Brothers ¡ß BRIEFING ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê11Ëü±ß¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
BRIEFING¤¬¤«¤Ä¤ÆMADE IN USA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÖSTEALTH¡Ê¥¹¥Æ¥ë¥¹¡Ë¡×¤È¡¢Brooks Brothers¤Î¥¢¥¤¥³¥óÅª¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖFUN SHIRT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥·¥ã¥Ä¡Ë¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó17Ç¯Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖSTEALTH¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â²£Éý¤ò2cmºï¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹»È¤¤¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤Ê¤ÉÂç¤¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¥Þ¥ÁÉý¤ò1cm¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥¤¥º¤òÈùÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ýÇ¼Éô¤Ë¤ÏPC¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¸½ÂåÅª¤Ë¥ê¥â¥Ç¥ë¡£¼ê»ý¤Á¤â¸ª³Ý¤±¤â¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ù¥ë¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤âÉÕÂ°¤·¡¢¼Ð¤á³Ý¤±¤â²ÄÇ½¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ñ¥Ã¥É¤âÅëºÜ¤·¡¢³Ý¤±¿´ÃÏ¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¡ÖFUN SHIRT¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æºî¤é¤ì¤¿3¼ïÎà¤Î°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£
ËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¥¿¥Õ¤Ê¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤ËCORDURA¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¡¼¥à¥¿¥°¤òÇÛÃÖ¡£ÆâÁõ¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó ¥Õ¥ê¡¼¥¹¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥«¡¼¥¤Î2¿§¤òÅ¸³«¡£È¯ÇäÆü¤Î8·î20Æü¤ËÀè¶î¤±¡¢8·î13Æü¤è¤êÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º É½»²Æ»¡×¤È¡ÖBRIEFING ¿·½ÉÅ¹¡×¡¢¡ÖBRIEFING ´Ý¥Ó¥ëÅ¹¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
