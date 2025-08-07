¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥ÉKing & Prince¤ÎÅ¸¼¨¡õ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡ªSHIBUYA TSUTAYA¡ÖMickey & Friends Summer Fest in Shibuya¡×
2028Ç¯¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×
SHIBUYA TSUTAYA¡ÖMickey & Friends Summer Fest in Shibuya¡×
±Ê±ó¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ï2028Ç¯¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëKing & Prince¤È¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬MV¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËCD¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ØKing & Prince: What We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢SHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤ÆÆÃÊÌÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ù
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú1F ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á13Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§SHIBUYA TSUTAYA 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡ÚB1F Mickey ¡õ Friends POP UP STORE¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¾ì½ê¡§SHIBUYA TSUTAYA B1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë
¢¨¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤²ñ´ü±äÄ¹
¡ÚB2F CDÅ¸³«¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á
¾ì½ê¡§SHIBUYA TSUTAYA B2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á22:00
Æþ¾ìÌµÎÁ¡£º®»¨»þ¤Ë¤ÏÆþ¾ìµ¬À©¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×ÆÃÊÌÅ¸¼¨
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢
±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡¢郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤â¡ª
King & Prince¤¬
¼ÂºÝ¤ËMV¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¡¢
MV¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤ä
¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÈþ½Ñ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾Ò²ð¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¸ÄÀ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
Mickey ¡õ Friends POP UP STORE
B1F¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥ÉKing & Prince¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡ª
SHIBUYA TSUTAYA¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°ÃêÁªÀ©¤Ç¤¹¡£
¢¨8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¤Ï¡¢»öÁ°ÃêÁª¤Î¿½¹þ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢º®»¨¤Î¾ì¹ç¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢Æþ¾ì¤ËºÝ¤·À°Íý·ô¤ò¤ªÇÛ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖMickey & Friends x King¡õPrince ¡ã¥í¥´¡ä¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó ¥ì¥Ã¥É¡ÊÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡Ë¡×¤È¡ÖMickey & Friends x King¡õPrince ¡ãWWG¡ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È SHIBUYA TSUTAYA¸ÂÄê¡×¤Ï³Æ1ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï³Æ2ÅÀ¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¾åµ2¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¤ß¤Ç¡¢¸åÆü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Mickey & Friends x King¡õPrince¡¡¡ãWWG¡ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥©¥ë¥À ¡¡³Æ660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince¡¡¡ãWWG¡ä¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¡³Æ440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince¡¡¡ãWWG¡ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince¡¡¡ãWWG¡ä¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡¡440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince¡¡¡ãWWG¡ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¡550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince¡¡¡ãWWG¡ä¥á¥â¡¡880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince¡¡¡ãWWG¡ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡¡³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¹õ¤ÏSHIBUYA TSUTAYA¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Mickey & Friends x King¡õPrince¡¡¡ãWWG¡ä¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince¡¡¡ãWWG¡ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince ¡ãFriendship¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡äT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¡Ë5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince ¡ãFriendship¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡äT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥¤¥º¡Ë¡Ê140¡Ë4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince ¡ãFriendship¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥° 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince ¡ãFriendship¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ä¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince ¡ã¥í¥´¡ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë 2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince ¡ã¥í¥´¡ä¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó ³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÀÖ¤ÏSHIBUYA TSUTAYA¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£Mickey & Friends x King¡õPrince ¡ã¥í¥´¡ä¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥× ³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMickey & Friends x King¡õPrince ¡ã¥é¥¤¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¡ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡¡³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥ÉKing & Prince¤ÎÅ¸¼¨¡õ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡ª
SHIBUYA TSUTAYA¡ÖMickey & Friends Summer Fest in Shibuya¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
© Disney
