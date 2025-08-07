Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÎ×»þ¾ðÊó¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤Ç¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤Î±¿µÙ¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎµÙ»ß¡×µá¤á¤º¡¡¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó²þÄû
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¤¬¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤¬²þÄû¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÎ×»þ¾ðÊó¤Ï¡¢2024Ç¯8·î8Æü¤Ë¶å½£¤ÎÆü¸þÆç¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤»°½Å¸©µªËÌÄ®¤Ç¤Ï°ìÉô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï°ìÉô¤Î¶è´Ö¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒÂÐ±þ¤ò½ä¤Ã¤Æº®Íð¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡¢²þÁ±ºö¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬²þÄû¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤âÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ë±¿µÙ¡¢½ù¹Ô¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤òµá¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤ä»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤ÆÍ¸ú¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
