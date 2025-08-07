ÄÅÅÄ³Ø±à¡¢¹ÎÍ¤¬2²óÀï¤Ø¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè3Æü¤Ï7Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç1²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤È¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬2²óÀï¤Ø¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¤Ï½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹½½Æó²ó¡¢5¡½4¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï±ÃÌÀ¤Î¼ººö¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£¹ÎÍ¤ÏÏ»²ó¤Ëµ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë3¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ËÙÅÄ¤¬Èï°ÂÂÇ3¤Ç´°Åê¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡½ÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡¢¹âÃÎÃæ±û¡½°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Î2»î¹ç¤Ï¡¢Å·¸õÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á8ÆüÍ¼Êý¤Ë½ç±ä¤µ¤ì¤¿¡£4¹»¤Ï²°Æâ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£