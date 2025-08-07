Celvoke¡¢¹âÊÝ¼¾¤È¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¡ÈÀ¸¥Ä¥ä¡ÉÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥ì¥¢¥°¥í¥¦ ¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì
Celvoke(¥»¥ë¥ô¥©¡¼¥¯)¤¬¡¢¥ì¥¢¥°¥í¥¦ ¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò2025Ç¯9·î5Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
¹âÊÝ¼¾¤È¥«¥Ð¡¼¤òÎ¾Î©¡£À¸¤Ã¤Ý¤¯¡¢¿å¤òÊú¤¨¤¿¥°¥í¥¦È©¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡ÈÀ¸¥Ä¥ä¡É¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÈ©¤Ë¿¤Ó¹¤¬¤ê¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¡£½Å¤Í¤Æ¤â¸üÅÉ¤ê´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢È©¤Î¥Î¥¤¥º¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¡£
¥Î¥ó¥Ñ¡¼¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¿å¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê±ð¤¬¡¢ÌÌ¤Ç¸÷¤ò¹¤¯Âª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê´é¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤ä¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¶¯Ä´¡£À¸¥Ä¥ä¤òÅ»¤Ã¤¿¾å¼ÁÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ë¡¢ÀÐ¸´¥ª¥Õ²ÄÇ½¤Ê¤É¡¢ËèÆü¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ëÈ©ÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤½èÊý¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥»¥ë¥ô¥©¡¼¥¯ ¥ì¥¢¥°¥í¥¦ ¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
¿·¾¦ÉÊ 3¿§ ¡¡6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë 25mL