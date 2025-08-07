360ÅÙ¥«¥á¥é¡ÖInsta360 X5¡×¤Ë¥µ¥Æ¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã
Insta360¤Ï8·î6Æü¡¢360ÅÙ¥«¥á¥é¡ÖInsta360 X5¡×½é¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖX5 ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë ¥µ¥Æ¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢´ðËÜÀÇ½¤ÏÈÎÇäÃæ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¡£Insta360+¡Ê1TB¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ë¤Î1Ç¯´ÖÍøÍÑ¸¢¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï84,800±ß¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÎÇäÃæ¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖX5 ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë ¥µ¥Æ¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¡×
Insta360 X5¤Ï¡¢360ÅÙ¥«¥á¥é¤Î¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿°Å½ê¤Ç¤Î²è¼Á¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤ò½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î1/2¥¤¥ó¥Á¤«¤é1/1.28¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤·¡¢²èÁü½èÍý¤äAI½èÍý¤òÃ´¤¦¥Á¥Ã¥×¤â¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Äã¾ÈÅÙ¤Î²è¼Á¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖX5 ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë ¥µ¥Æ¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¡×
