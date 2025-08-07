¦ÕMI¤¬³èÆ°¼«½ÍÃæ¤Îº£»ÔÎ´Æó¤ËÂå¤ï¤êFM¡ÖJ¡ÝWAVE SPARK¡×Âå±é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë·èÄê
FM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖJ¡ÝWAVE SPARK¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï7Æü¡¢Æ±Æü¿¼Ìë0»þ³«»Ï¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÂåÌò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö¡ØSPARK¡¿ÌÚÍËÆü¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÈ¯É½¡£¡ÖËè½µÌÚÍËÆü24:00¡Á25:00ÊüÁ÷¤Î¡ØSPARK¡Ù¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Îº£»ÔÎ´Æó¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¤Î³èÆ°¼«½Í¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8¡¿7°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤Ï¦ÕMI¤¬Âå±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£Ä¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢»°ÂåÌÜ¡¡J SOUL BROTHERS¤Î¦ÕMI¡Ê¥ª¥ß¡áÅÐºä¹¿Ã¡¢38¡Ë¤òÂå±é¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÌÚÍË¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ï»°ÂåÌÜ¡¡J SOUL BROTHERS¤Îº£»ÔÎ´Æó¡Ê38¡Ë¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè·î¤Ë31Æü¡¢¶¼Ç÷¤ÈË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÏµÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º£»Ô¤Ï³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£