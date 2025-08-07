¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ë¡ÖÈà¤ËÎôÅù´¶¤òÊú¤¤¤Æ¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡Âè4ÏÃº£ÌëÊüÁ÷
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè4ÏÃ¤¬¡¢7Æü¤ËABEMA¤ÇÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛSNS¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¥Ë¥¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ª¥Û¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÂ³¤¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿aespa¡ÖWhiplash¡×¤Î1¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÉ¾²Á¥·¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢C¥Á¡¼¥à¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤¬¡È1°Ì¡É¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬Â³½Ð¤·¡¢¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ë¤Ï¡Ö´üÂÔ°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡ÈºÇ²¼°Ì¡É¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡ÖÈà¤ËÎôÅù´¶¤òÊú¤¤¤Æ¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥»¥¯¥·¡¼¥Ë¥¡É¤È¤·¤ÆSNS¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëÃæ¹ñ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥Û¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¿Ø¤ËÂÎÄ´¤¬Âç¾æÉ×¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÈè¤ì¤¿¤Ê¤é²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¡©¡×¤È¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖLOSE¡×¥·¡¼¥ë¤âÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¶õµ¤¤â°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·ã¤·¤¤¸ýÄ´¤ÇÊª¸À¤¦»Ñ¤â¡£Ìµ»ö¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
