Ì¾¾¡¦¹âÅè¿Î»á¡¡±ÃÌÀ¤Î±äÄ¹TB¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ò²òÀâ¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Ë¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡¡1²óÀï¡¡±ÃÌÀ£´¡½£µÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤òÎ¨¤¤¤Æ½Õ²Æ¹Ã»Ò±à3²óÍ¥¾¡¤ÎÌ¾¾¡¦¹âÅè¿Î»á¡Ê79¡Ë¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¹â¹»Ìîµå¤Ê¤ÉÄ«ÆüÊüÁ÷·ÏÎó¤Î¡Ö±ÃÌÀ¡½ÄÅÅÄ³Ø±àÀï¡×Ãæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡±äÄ¹12²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯(TB)¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÅè»á¤Ï¡Ö³Ø¹»¿ô¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±äÄ¹TB¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÃÌÀ¤â°ìÅÙ¤âµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈéÆù¤Ë¤âºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¹¶·â¤Îµ¾ÂÇ¤ò¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¿ÅÄ¸ý¤¬¼ººö¡£¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅè»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ó¥È¡£¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥ó¥È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£