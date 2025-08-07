¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¾Ð´é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬8·î7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£7·î27Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢·ëº§¸å½é¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì
Æ±ºî¤Ç¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê5·î13Æü¡Á24Æü³«ºÅ¡Ë¤òË¬¤ì¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµã¤¯°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¤Ñ¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤éÑÛ¡¹¤·¤¤¤ª´é¤Ç¡£ËÍ1¿Íµã¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èµã¤¯¤Î¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¾¾²¼¤µ¤ó¤âÑÛ¡¹¤·¤¤¤ª´é¤Ç¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤ÆÑÛ¡¹¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿´é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¹¬¤»¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¾ìÌÌ¤¬¡£¾¾²¼¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢¾¾²¼¤Î¤Û¤«¡¢¼ç±é¤Î¹À¥¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±ºî¤Ï¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¤¢¤ë»ëÅÀ¡×ÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²èº×°Ê¹ß½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤Î¾å±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1989Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹ºÇ¹â¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾®Àâ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¤ò¡¢¡Ö¤¢¤ëÃË¡×¡Ê2022¡Ë¤ÇÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ´Þ¤àºÇÂ¿8ÉôÌç¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£Àï¸å80¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë 2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢½ªÀï´Ö¤â¤Ê¤¤Ä¹ºê¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤À²áµî¤Ë¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö½ýÀ×¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÀ¸¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤àÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
