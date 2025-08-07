µð¿Í¡¦Æâ³¤Å¯Ìé¥³¡¼¥Á¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡Á¡×¡¡98Æü¤Ö¤ê1·³Éüµ¢¤Î¥Þ¡¼·¯¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÆâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê43¡Ë¤¬98Æü¤Ö¤ê1·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Î½øÈ×¤ò¸«¤Æ¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌ£¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡Á¡£²ù¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢2·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¿1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2·³¤Ë¹Ô¤¯Á°¤è¤ê¤âÁ´¤Æ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¥Á¡¼¥à¤âÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¡¼·¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ïº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£3²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤ÈºÇ¹â¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ãÎÓ¤Î±¦Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Àô¸ý¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Î°ÂÂÇ¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Î2021Ç¯6·î5Æü¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¿¹²¼¤«¤éÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè1524Æü¤Ö¤êÄÌ»»5°ÂÂÇÌÜ¡£ÆóÎÝÂÇ¤Ï2013Ç¯6·î9Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç±¦Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤·¤Æ°ÊÍè4442Æü¤Ö¤êÄÌ»»2ËÜÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤¬Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£