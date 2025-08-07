¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¡Öóòó÷¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊÆÂ¦¤È³ÎÇ§¡×¡¡Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤á¤°¤ê
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüÊÆ¤Î¸«²ò¤Ë¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Öóòó÷¤Ï¤Ê¤¤¤È¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15%°Ê¾å¡¢¤³¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡£15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤ò´Þ¤á15%¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤È¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æóòó÷¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÆÂ¦¤È³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï7Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÀÇÎ¨¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÀÇÎ¨¤Ï10%¤«¤é15%¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤êÆüËÜÂ¦¤ÏEU=¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¢§15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15%¤Ë¡¢¢§15%°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ëü¥ÆÃÎãÁ¼ÃÖü¥¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢EU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ¤Î¸«²ò¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Öóòó÷¤Ï¤Ê¤¤¤È¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´û¤ËÅ¬ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÄ¾¤Á¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ú¤Â³¤¡¢³ÕÎ½¥ì¥Ù¥ë¤ò´Þ¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¶¯¤¯Í×ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
