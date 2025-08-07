¡ØAile The Shota ¤Î LOVERADIO¡ÙSKY-HI¤¬2½µÏ¢Â³¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡¡È2¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡ÉÊç½¸¤â
¡¡8·î25Æü¡¢9·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØAile The Shota ¤Î LOVERADIO¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢SKY-HI¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛAile The Shota¡õSKY-HI ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Aile The Shota¤¬¼«¿È¤È¥ê¥¹¥Êー¤Î¡ÈLOVE¡É¤ò¸ì¤ëÈÖÁÈ¤À¡£¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤ò¡È¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÈLOVE¡É¤Ë°î¤ì¤¿»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¸òÎ®¤Î¤¢¤ëSKY-HI¤ÈAile The Shota¤Î¶¦±é¤¬·èÄê¡£SKY-HI¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Èー¥¯¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¼ÁÌä¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØQloveR¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥íー¥Ðー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ±ÇÁüÉÕ¤¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿²ñ°÷¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËè½µÇÛ¿®Ãæ¡£Aile The Shota¤ÈSKY-HI¤Î¥Èー¥¯¤â¡ØQloveR¡Ù¤Ë¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë