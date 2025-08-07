Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ç¤ÎÀÅÍÜ½ª¤¨¤é¤ì¤ë¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¿Üºê¸æÍÑÅ¡¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆüÀÖ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Î¤¿¤á°ìÂÀè¤Ëµ¢µþ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ç¤ÎÀÅÍÜ¤ò½ª¤¨¡¢¹Äµï¤ËÌá¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÀÅÍÜÀè¤ÎÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤«¤é¹Äµï¤ËÌá¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢Ä¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Èº£·î1Æü¤«¤é²¼ÅÄ»Ô¤Î¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Î¤¿¤á¡¢°ìÂÀè¤Ëµ¢µþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤¬Î×»þ¹ñ²ñ¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÌëÃÙ¤¤ÅþÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬½Ð·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤´°ì²È¤Ï±Ø¼Ë¤Ç¡ÖÀèÆü¤ÎÄÅÇÈ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤â½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤«¤é¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢30Ê¬¤Û¤É¸òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ï¡¢1971Ç¯¤ËÁêÌÏÆç¤Î¤½¤Ð¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿ÊÌÅ¡¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤´°ì²È¤Ç³¤¿åÍá¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤´°ì²È¤Ç¿Üºê¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£