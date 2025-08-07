TWS¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤ò³Ú¤·¤à¡È¥¨¥âSHOT¡É¤¬ÏÃÂê¡ªÀÄ½ÕÁ´³«¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¼Ì¿¿¤òÂç¸ø³«¡ÚPHOTO¡Û
TWS¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢TWS¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢7·î31Æü¤ËHYBE LABELS¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢TWS¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¤Î»£±Æ¸½¾ì¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤ä¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Á´°÷¤Ç¾ö¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Àþ¹á²Ö²Ð¤ò¼ê¤Ë²Æ¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤È²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤È²Æ¤é¤·¤¤¾ð½ï¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬Âº¤¤¡Ä¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÊTWS¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢TWS¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ6ÅÔ»Ô¡¦13¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë½é¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 TWS TOUR ¡Æ24/7¡§WITH¡§US¡Ç IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£8·î9Æü¡¦10Æü¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£