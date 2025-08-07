¡Ö´üÂÔ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÑÍºá»ö·ï¤Ç·Ù»ëÄ£¡¦ºÇ¹â¸¡¤¬¸¡¾Ú·ë²Ì¸ø³«¤âÂçÀî¸¶²½¹©µ¡Â¦¤ÏÉÔËþÉ½ÌÀ
µ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈºÇ¹â¸¡»¡Ä£¤¬¸øÉ½¤·¤¿¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÒÄ¹¤é¤Ï²ñ¸«¤ÇÉÔËþ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀî¸¶ÀµÌÀ¼ÒÄ¹¤é¤ÏÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿¸å¡¢µ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÈºÇ¹â¸¡¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀî¸¶¼ÒÄ¹¡§
´ÊÃ±¤ËÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤¬´üÂÔ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
ºÇ¹â¸¡¤Ï¡¢¸¡¾Ú¤ÇÅö»þ¸ÜÌä¤À¤Ã¤¿ÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ72¡Ë¤¬¸ûÎ±Ãæ¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£