¡¡ÂæÏÑ¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÖÆü²ÚµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤Ï7Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÂæÏÑ¥É¥é¥Þ¤òÅìµþÅÔÆâ¤Î±Ç²è´Û¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¡£ÂæÏÑÁíÅýÁª¸å¤ËÃæ¹ñ¤¬·³»ö°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸Å²°·½»Ê²ñÄ¹¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤ò¸½¼Â¤ÈÂª¤¨¤ëÂæÏÑ¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤À¤í¤¦¡£¡ÊÆüËÜ¿Í¤â¡Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖÎíÆü¹¶·â¡¡ZERO¡¡DAY¡¡ATTACK¡×¡£Á´10ÏÃ¤Ç¡¢ÂæÏÑÅö¶É¤¬Êä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¤éÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï8·î15Æü°Ê¹ß¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£