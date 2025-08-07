Ì¸Åç»Ô¤¬´Ñ¸÷¡¦ÇÀ¶È»Ù±ç¤ËÌó2700Ëü±ß¤òÀì·è½èÊ¬¡¡¿·Ç³³ÙÊ®²Ð¤Î±Æ¶Á¼õ¤±
¡¡Ì¸ÅçÏ¢»³¤Î¿·Ç³³Ù¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤êÆÃ»ºÉÊ¤Î¥·¥¤¥¿¥±¤ÎÀ¸°é¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ï´Ñ¸÷¶È¤ä¥·¥¤¥¿¥±À¸»º¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ìó2700Ëü±ß¤òÀì·è½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ç³³Ù¤Ç¤Ï6·î¤«¤éÃÇÂ³Åª¤ËÊ®²Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ½Å¿¿°ì»ÔÄ¹¤Ï7Æü¡¢Î×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ì¸Åç»ÔÆâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê2000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò9·î15Æü¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢2500Ëü±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌ¸Åç»Ô¡¦ Ãæ½Å ¿¿°ì »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÌ¸Åç¤Ïº£¤âÄÌ¾ï±Ä¶ÈÃæ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤âÏÃ¤ò¤·¡¢Í¶µÒ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢²Ð»³³¥¤«¤é¥·¥¤¥¿¥±¤ò¼é¤ë¥Ó¥Ëー¥ë¤Ê¤ÉÀ¸»º¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈñÍÑ¤È¤·¤Æ194Ëü±ß¤â·×¾å¡£·×Ìó2700Ëü±ß¤òº£Ç¯ÅÙ¤Î¡¢°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»¤È¤·¤ÆÀì·è½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£