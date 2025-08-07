ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢36ºÐ²¼¤ÎYouTuber¤ÈÈæ³Ó¡ÖÁ´Á³Æ¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡Ö¿Æ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¡Ä¡×
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ç¯²¼¤ÎYouTuber¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤ÏÆ°²è¤Ç¡Ö¤â¤·ÍÌ¾¿Í¤¬¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤«¤é¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þº£¤Î»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾¾®³Ø¹»¤È¤«¤Ë¤â°ì±þµÁÌ³¶µ°é¤À¤«¤éºßÀÒ¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¾Ð¤¤¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡ÖÆ°²è¤È¤«»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿Æ¤È¤«¤ËÍê¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¤¯¤ë¤Þ¤«¤é¡Ö¤«¤Ê¤ê¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤Ï¹â¹»À¸YouTuber¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê16¡Ë¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ´Á³¤æ¤¿¤Ü¤ó¤è¤êÆ¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¤¯¤ë¤Þ¤«¤é¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢Ê¬¤«¤ë¡£¤¢¤Î¿Í¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¡¢¿Æ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡©¡¡¤½¤·¤¿¤é¡Ø²¶¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Î¤³¤È¤ò²¶¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»Â¤ë¤ó¤¹¤«¡×¤È»°¤¿¤Ó¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£