´ë¶È¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤äÄêÃå¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤ò¸Û¤¦ºÝ¤Ë²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¸ìÎÏ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥»¥ß¥Êー¤¬7Æü¡¢¶âÂô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎºÎÍÑ¤äÄêÃå¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢7Æü¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤ÎÆüËÜ¸ìÎÏ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
°ÛÊ¸²½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç²È¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¸ìÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÌÌÀÜ¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÄê¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦ÞÉ³¤ °ìÏº ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§
¡Ö1²ó¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£2²ó¡¢¼Â»Ü¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£(ÆüËÜ¸ìÎÏ¤¬)¿¤Ó¤¿¿Í¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¸«Êý¤Ï¡¢2²ó( ÌÌÀÜ¤ò)¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ4²óÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡²ó¤Ï¡¢10·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£