¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ£²´§¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ£¶Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°úÂà¸å¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤Î°úÂà¸å£³Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¬¡ÖºÇ½é¤Î£±Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â£²Æü¤«£³Æü¤ÎµÙ¤ß¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£±½µ´Ö»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢·ë¹½¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ç»ä¡¢À¸¤¤Æ¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï»ÈÌ¿´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¡Ê¶¥µ»¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¹¬Ê¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡££±£²»þ¤È¤«¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡©¡¡ÌÀÆü¤âµÙ¤ß¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø»ä¤Î²ÁÃÍ¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸ý¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤³¤½¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¹Ô¤Ã¤Æ»ÏÈ¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ü¥¤¥È¥ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£