¡Ú¹Åç¡Û¿¹æÆÊ¿¤¬£²²ó¤Þ¤Ç¤Ë£¶¼ºÅÀ¤âÂ³Åê¡¡£³²ó¤Ï¼«¿È¤Î°ÂÂÇ¤«¤é£´ÆÀÅÀ¤Ç£²ÅÀº¹¤Ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á¡½¹Åç¡Ê£·Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢£²²ó¤Þ¤Ç¤ËÂçÎÌ£¶¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡££°¡½£¶¤Î£³²ó£±»à¤ÇÂÇ½ç¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÂ³Åê¤·¤¿¡£
¡¡£¹Ï¢ÀïºÇ½é¤Î£Ä£å£Î£Á£³Ï¢Àï¡£½éÀï¤È£²ÀïÌÜ¤Ï¾²ÅÄ¤ÈÂçÀ¥ÎÉ¤¬¡¢¤È¤â¤Ë£¶²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ£¹Åê¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæºê¡¢ÅçÆâ¡¢¿¹±º¤Î£³Åê¼ê¤¬Ï¢Åê¡£¤Û¤«¤Ë½éÀï¤ÏÔÏ¹¾¡¢·ªÎÓ¡¢£²ÀïÌÜ¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤Î£³Ï¢ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼«¿È¤ÎÌîÁª¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç£³¼ºÅÀ¡££²²ó¤ÏºÆ¤Ó³á¸¶¡¢²ÜÌ¾¤Î£±¡¢£²ÈÖ¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢£³ÈÖ¡¦º´Ìî¤Ë£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡£³²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÅê¼ê¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢£±»à¤«¤é¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î£²¥é¥ó¤ÇËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¡££³²ó¡¢ÂÇÀþ¤Ï¤µ¤é¤ËËöÊñ¤â£²Ç¯¤Ö¤ê£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë£±£°¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£²ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£